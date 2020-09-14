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23:31 14.09.2020

Будет введена должность спикера украинской делегации в ТКГ - Резников

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Будет введена должность спикера украинской делегации в ТКГ - Резников

Будет введена должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Ранее, если вспомнить, как работала Трехсторонняя контактная группа, мы мало что знали о ее работе, достаточно сухие были информационные сообщения, и на том все. Потому принято решение, я об этом проинформирую уважаемую студию, о том, что сейчас идет подбор, будет введено такую должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет как раз фокусироваться все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Также на вопрос о заявлениях заместителя руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина Резников отметил, что у них был разговор с Фокиным, и он показал черновик интервью, в котором отмечал, что "надо принимать амнистию, кроме тех, у кого руки в крови".

"Это "уважаемое" издание вычеркнуло его ответ полный, и написало, как им захотелось. Потому у нас был серьезный разговор с Витольдом Павловичем, он честно признался, сказал, что "друзья, я 25 лет был на пенсии, был вне медийного поля, я воспринимаю мир немного иначе"... Мы сделали из этого выводы. Я вам точно скажу, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию", - добавил Резников.

Ранее Фокин в интервью изданию "strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Теги: #ткг #должность #спикер
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