События

23:11 14.09.2020

Сессия Харьковского горсовета перенесена на неделю

1 мин читать
Сессия Харьковского горсовета перенесена на неделю

Очередная сессия Харьковского горсовета, которая должна была состояться 23 сентября, перенесена, сообщил депутат Игорь Черняк.

"Впервые за 5 лет перенесена очередная сессия Харьковского городского совета. С 23-го на 30-е сентября", - написал Черняк в понедельник вечером на своей странице в Facebook.

В комментарии агентству Интерфакс-Украина он сообщил, что причины переноса ему неизвестны.

"О переносе узнал сегодня вечером от коллеги. Связался со специалистом комиссии - факт переноса подтвердили. Причины мне неизвестны", - сказал Черняк.

На уточняющий вопрос, связывает ли он перенос сессии с болезнью городского головы Геннадия Кернеса, Черняк ответил: "Не знаю? с чем связывать. Просто есть факт переноса. Не хочу играть в конспирологию".

Как сообщалось ранее, городской голова Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. В понедельник ряд местных пабликов распространил информацию о том, что мэр в 17-й городской больнице в тяжелом состоянии без сознания, у него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

Вместе с тем в горсовете отрицают, что Кернес в коме.

"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Теги: #перенос #сессия #харьков #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 14.09.2020
Кернес на больничном, но не в коме - директор департамента горсовета

Кернес на больничном, но не в коме - директор департамента горсовета

12:20 14.09.2020
Чат-бот Харьковской городской диспетчерской службы 15-62 начал работать в тестовом режиме в телеграме - Кернес

Чат-бот Харьковской городской диспетчерской службы 15-62 начал работать в тестовом режиме в телеграме - Кернес

10:28 14.09.2020
Львовяне определились с именем главного кота горсовета

Львовяне определились с именем главного кота горсовета

17:01 13.09.2020
Автопробег в рамках ХарьковПрайда закончился без инцидентов – полиция

Автопробег в рамках ХарьковПрайда закончился без инцидентов – полиция

05:22 12.09.2020
Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

03:23 12.09.2020
Харьковский полицейский подозревается в незаконном изъятии водительских прав и взяточничестве – ГБР

Харьковский полицейский подозревается в незаконном изъятии водительских прав и взяточничестве – ГБР

17:47 10.09.2020
Фонд Ахметова и ФК "Шахтер" передали 4 аппарата ИВЛ медикам в Харькове

Фонд Ахметова и ФК "Шахтер" передали 4 аппарата ИВЛ медикам в Харькове

00:45 10.09.2020
В Харькове планируется провести велодень и марафон с учетом карантинных ограничений

В Харькове планируется провести велодень и марафон с учетом карантинных ограничений

14:50 09.09.2020
Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону

Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону

15:53 08.09.2020
В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фукс: Кернес болеет, но полон сил и энергии

Донецкие оккупационные власти выдвинули Киеву условия для обмена пленными

Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1% - глава Минфина Украины

ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - заявление

В Киеве за сутки выявлены 168 случаев COVID-19, в том числе у 7 медиков - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Нет никаких угроз безвизу Украины с ЕС - Кулеба

Резников назвал мифом информацию о том, что должна была состояться инспекция украинских боевых позиций у Шумов

Будет введена должность спикера украинской делегации в ТКГ - Резников

Онлайн-сервис покупки ж/д билетов не работает, билеты можно приобрести в кассах

Глава ГПСУ Дейнеко встретился с группой иностранцев на границе с Беларусью, зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда

Международное сообщество не готово к следующим пандемиям - эксперты

Ермак обсудил с представителями креативных индустрий и концертной области их работу в условиях пандемии COVID-19

Минэнерго инициирует смену правил аукционов для госгенерации во избежание занижения цены

Нардеп Качура считает возможным исключение нескольких депутатов из фракции "Слуга народа"

СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей стоимостью более 600 млн грн в Конча-Заспе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА