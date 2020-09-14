Сессия Харьковского горсовета перенесена на неделю

Очередная сессия Харьковского горсовета, которая должна была состояться 23 сентября, перенесена, сообщил депутат Игорь Черняк.

"Впервые за 5 лет перенесена очередная сессия Харьковского городского совета. С 23-го на 30-е сентября", - написал Черняк в понедельник вечером на своей странице в Facebook.

В комментарии агентству Интерфакс-Украина он сообщил, что причины переноса ему неизвестны.

"О переносе узнал сегодня вечером от коллеги. Связался со специалистом комиссии - факт переноса подтвердили. Причины мне неизвестны", - сказал Черняк.

На уточняющий вопрос, связывает ли он перенос сессии с болезнью городского головы Геннадия Кернеса, Черняк ответил: "Не знаю? с чем связывать. Просто есть факт переноса. Не хочу играть в конспирологию".

Как сообщалось ранее, городской голова Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. В понедельник ряд местных пабликов распространил информацию о том, что мэр в 17-й городской больнице в тяжелом состоянии без сознания, у него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

Вместе с тем в горсовете отрицают, что Кернес в коме.

"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.