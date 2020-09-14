События

22:18 14.09.2020

Глава ГПСУ Дейнеко встретился с группой иностранцев на границе с Беларусью, зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда

1 мин читать
Глава ГПСУ Дейнеко встретился с группой иностранцев на границе с Беларусью, зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси на празднование Рош-ха-Шана несмотря на ограничения въезда, сообщает пресс служба ведомства.

"Сегодня после обеда в одном из пунктов пропуска в пределах Черниговской области фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничения въезда пытаются попасть в Украину", – сказано в сообщении на сайте ГПСУ.

В службе заявили, что Дайнеко встретился с представителями иностранцев и зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда иностранцев.

Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Также глава ведомства четко отметил недопущении нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы.

"Ситуация остается контролируемой", – резюмировали пограничники.

Теги: #хасиды #украина #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:02 14.09.2020
Колесниковой должны предъявить обвинение до 18 сентября или отпустить - адвокат

Колесниковой должны предъявить обвинение до 18 сентября или отпустить - адвокат

13:10 14.09.2020
Нацбанк Беларуси продлил на месяц ограничения на доступ банков к ликвидности

Нацбанк Беларуси продлил на месяц ограничения на доступ банков к ликвидности

13:08 14.09.2020
Договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы – Тихановская

Договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы – Тихановская

12:00 14.09.2020
В Украине в ближайшие дни будет сухая и теплая погода

В Украине в ближайшие дни будет сухая и теплая погода

10:40 14.09.2020
Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на помощь при беременности и онкозаболеваниям

Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на помощь при беременности и онкозаболеваниям

10:17 14.09.2020
S&P прогнозирует спад экономики Украины в 2020Г на 6% с восстановлением на 4% в 2021г.

S&P прогнозирует спад экономики Украины в 2020Г на 6% с восстановлением на 4% в 2021г.

09:57 14.09.2020
Количество больных COVID-19 выросло во всех областях, кроме Закарпатской

Количество больных COVID-19 выросло во всех областях, кроме Закарпатской

09:21 14.09.2020
В Украине за сутки 2462 заболевших COVID-19, 650 выздоровели, 33 умерли

В Украине за сутки 2462 заболевших COVID-19, 650 выздоровели, 33 умерли

00:11 14.09.2020
S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B/B" со "стабильным" прогнозом

S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B/B" со "стабильным" прогнозом

23:28 13.09.2020
S&P изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по суверенным рейтингам Беларуси

S&P изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по суверенным рейтингам Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фукс: Кернес болеет, но полон сил и энергии

Донецкие оккупационные власти выдвинули Киеву условия для обмена пленными

Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1% - глава Минфина Украины

ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - заявление

В Киеве за сутки выявлены 168 случаев COVID-19, в том числе у 7 медиков - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Онлайн-сервис покупки ж/д билетов не работает, билеты можно приобрести в кассах

Международное сообщество не готово к следующим пандемиям - эксперты

Ермак обсудил с представителями креативных индустрий и концертной области их работу в условиях пандемии COVID-19

Минэнерго инициирует смену правил аукционов для госгенерации во избежание занижения цены

Нардеп Качура считает возможным исключение нескольких депутатов из фракции "Слуга народа"

СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей стоимостью более 600 млн грн в Конча-Заспе

Депутат Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Качура

Нардеп Гетманцев не думает, что фракция "Слуга народа" на своём заседании будет рассматривать кадровые вопросы

Администрация КЖРК повысила ставки с 1 сентября, протестующие требуют более значительного повышения и улучшения условий труда

Фукс: Кернес болеет, но полон сил и энергии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА