Глава ГПСУ Дейнеко встретился с группой иностранцев на границе с Беларусью, зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси на празднование Рош-ха-Шана несмотря на ограничения въезда, сообщает пресс служба ведомства.

"Сегодня после обеда в одном из пунктов пропуска в пределах Черниговской области фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничения въезда пытаются попасть в Украину", – сказано в сообщении на сайте ГПСУ.

В службе заявили, что Дайнеко встретился с представителями иностранцев и зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда иностранцев.

Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Также глава ведомства четко отметил недопущении нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы.

"Ситуация остается контролируемой", – резюмировали пограничники.