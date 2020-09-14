СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей стоимостью более 600 млн грн в Конча-Заспе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области на многомиллионных махинациях с земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники, злоупотребляя служебным положением, передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 гектаров.

"По оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли превышает 600 млн грн.. На почти половине из них располагались базы отдыха АО "Укрпошта", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в помещениях поселкового совета и нотариуса, который способствовал проведению махинации: изъята документация, ставшая основанием для незаконной передачи в аренду земли.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины, принимаются меры по возврату земельных участков в собственность территориальной громады.

Также по решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.