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20:02 14.09.2020

Колесниковой должны предъявить обвинение до 18 сентября или отпустить - адвокат

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Колесниковой должны предъявить обвинение до 18 сентября или отпустить - адвокат

Следствие до 18 сентября должно предъявить обвинение члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой либо отпустить из-под ареста, сообщает ее адвокат Людмила Казак.

"Десятидневный срок задержания истекает 18 сентября, если отсчитывать от 9 сентября, когда появилось сообщение о том, что Мария задержана. В соответствии с законодательством её должны отпустить или предъявить обвинение", - цитирует адвоката штаб оппозиционера Виктора Бабарико.

По словам адвоката, несмотря то, что было подано соответствующее ходатайство, медицинскую экспертизу по фактам ушибов и синяков у Колесниковой до сих пор не провели.

Также Казак рассказала, что днем 11 сентября Колесниковой после встречи с адвокатом сказали собирать вещи, после чего она переведена в другое СИЗО, в Жодино.

"Причины не объясняли, сообщили только то, что постановление на перевод подписал генпрокурор Швед. Документы о переводе ни я, ни Мария не видели. В камере с ней пять соседок, люди разные, но отношения хорошие", - сказала адвокат.

По словам адвоката, у Колесниковой ухудшилось самочувствие в связи с аллергией на пыль, но "мы надеемся, что администрация удовлетворит заявление на имя начальника тюрьмы и заменит инвентарь, а также обеспечит передачу необходимых лекарств".

9 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.

Теги: #оппозиционер #обвинение #беларусь
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