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19:33 14.09.2020

Нардеп Гетманцев не думает, что фракция "Слуга народа" на своём заседании будет рассматривать кадровые вопросы

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Нардеп Гетманцев не думает, что фракция "Слуга народа" на своём заседании будет рассматривать кадровые вопросы

Фракция "Слуга народа" на своём заседании в понедельник вечером не будет рассматривать кадровые вопросы, считает народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Я не думаю, что сегодня будут обсуждаться кадровые вопросы. Наверное, именно на этом заседании фракции не время, а на этом будут вопросы повестки дня", - сказал Гетманцев журналистам перед заседанием фракции "Слуга народа" вечером в понедельник.

Председатель комитета Рады назвал ряд законодательных инициатив, которые должны рассматривать парламентарии на этой пленарной неделе: "У нас очень много важных вопросов: культурное НДС мы завтра будем рассматривать в зале, законопроект "О разведке" мы будем рассматривать, например законопроект "О защите прав потребителей финансовых услуг" будем рассматривать - очень много".

Теги: #кадры #слуга_народа
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