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19:06 14.09.2020

Фукс: Кернес болеет, но полон сил и энергии

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Фукс: Кернес болеет, но полон сил и энергии

Бизнесмен Павел Фукс, известный своими дружескими связями с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, также опроверг информацию о том, что харьковский градоначальник находится в коме.

"Это ложь. Говорил с ним 30 минут назад. Геннадий Адольфович действительно болеет, но при этом бодр и полон сил", - написал Фукс в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Ранее директор по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" опроверг информацию о том, что Кернес в коме.

Теги: #фукс #кернес
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