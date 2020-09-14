Фукс: Кернес болеет, но полон сил и энергии

Бизнесмен Павел Фукс, известный своими дружескими связями с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, также опроверг информацию о том, что харьковский градоначальник находится в коме.

"Это ложь. Говорил с ним 30 минут назад. Геннадий Адольфович действительно болеет, но при этом бодр и полон сил", - написал Фукс в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Ранее директор по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" опроверг информацию о том, что Кернес в коме.