Автоперевозчики просят власти урегулировать отраслевые проблемы и угрожают общегосударственной забастовкой

Представители автомобильных перевозчиков Украины призывают власти решить ряд системных проблем в отрасли: нелегальные перевозки, отсутствие регулирования рынка такси, возмещение стоимости перевозок льготников, проблемой разрешений на грузовые автоперевозки.

Об этом заявили представители отраслевых объединений: Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ), Ассоциация международных перевозчиков Украины, Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Профсоюз таксистов Украины, "Украинский транспортный союз" и "Украинская таксомоторная ассоциация" в ходе онлайн-конференции в понедельник.

По их словам, в случае отсутствия действий, направленных на решение проблемных вопросов отрасли, автотранспортные предприятия готовы провести общегосударственный забастовку.

Обсудить проблемы автотранспортной отрасли украинские автоперевозчики намерены в ходе Всеукраинского форума автомобилистов, который планируется провести 8 октября 2020 года при участии профильных министерств и народных депутатов.

"Более трех месяцев были запрещены перевозки, из-за чего пассажиропоток значительно упал. Мы обращались к правительству с просьбой поддержать нашу отрасль, но так и не дождались конкретных шагов... Также отсутствует компенсация за осуществление перевозок льготных категорий граждан", - заявил в ходе конференции глава ФРТУ Орест Климпуш.

Он также подчеркнул, что в Украине вновь сложилась "критическая ситуация с обеспечением разрешений на перевозку в другие страны".

По словам президента Ассоциации международных перевозчиков Украины Леонида Костюченко (экс-министр инфраструктуры Украины в 1999-2001 гг.), уже 15-20 октября заканчиваются польские разрешения на грузовые перевозки.

"За девять месяцев не были проведено переговоров со странами, которые нас интересуют. Только Венгрия недавно дала 900 разрешений", - заявил он.

Костюченко также отметил, что отрасль планирует предложить государству ввести систему квотирования разрешений на перевозки с целью обеспечить прозрачность их распределения.

По словам главы профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Владимира Вакуленко, теневой объем нелегальных перевозок составляет около 40 млрд грн в год с учетом перевозок такси, а бюджет недополучает около 15 млрд грн.

"Нерешенные проблемы будут рассматриваться на общегосударственном совещании. За эти годы мы уже наслушались обещаний. У нас осталось только одно - проведение общегосударственной забастовки, если после совещания не будет движения по решению наболевших вопросов", - подчеркнул он.

Председатель общественной организации "Украинская таксомоторная ассоциация" Андрей Антонюк в свою очередь подчеркнул, что в Украине остро стоит вопрос работы иностранных компаний на рынке такси.

"Сейчас написали законопроект под нелегальных перевозчиков: чтобы иностранные компании не платили налоги в Украине и не несли ответственности перед пассажирами и водителями, которые не смогут обратиться в украинские суды для защиты своих прав", - подчеркнул Антонюк

По его словам это не сделает рынок таксомоторных перевозок в Украине более безопасным.

Представители автодорожной отрасли также подчеркивают, что в Украине отсутствует нормативное урегулирование внедрения европейских норм допуска к рынку, кредитные программы для пополнения транспортного парка, а вопрос урегулирования оплаты за перевозку льготных категорий граждан решается слишком медленно.

Кроме того, автотранспортники настаивают на внедрении единого подхода к налогообложению транспортных перевозок.