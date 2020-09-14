Черновицкий горсовет требует через суд отменить установление в городе "красной" карантинной зоны

Черновицкий городской совет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к правительству с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Как сообщает пресс-служба горсовета, исковое заявление о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 года № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2 "(с изменениями и дополнениями).

"В частности, в документе говорится об отмене пунктов 10-16 постановления Кабмина №641. Соответствующее исковое заявление подписано секретарем городского совета Василием Проданом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рассматривать иск будет Окружной административный суд города Киева.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.

Так, в "красную зону" отнесены:

- город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно Ривненской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.