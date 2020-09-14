В Киеве уроженец Крыма по схеме "ваш родственник в беде" выманил у пенсионера более 100 тыс. грн

В Киеве злоумышленник, ранее судимый уроженец Симферополя, по схеме "ваш родственник попал в беду" выманил у 82-летнего пенсионера более 100 тыс. грн, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В марте текущего года в полицию Киева обратился житель Голосеевского района с сообщением о том, что неизвестный мужчина воспользовался его доверием и обманным путем завладел сбережениями", - говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Установлено, что злоумышленник позвонил на домашний номер телефона пенсионера и сообщил о том, что якобы его сын совершил ДТП, в которой пострадала женщина, поэтому чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить деньги.

"82-летний киевляне без колебаний и, не проверяя информацию, договорился с мошенником о встрече и даже пригласил его в свою квартиру. Злоумышленник оценил свои услуги в $10 тыс., но у пострадавшего не было таких сбережений, поэтому он отдал мошеннику последнее: тысячу евро и $3 тыс.", - сказано в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, он был задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Симферополя 1992 года рождения.

Полиция собрала доказательства причастности злоумышленника к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), ему сообщено о подозрении.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу.