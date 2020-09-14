Почти 36 тыс. поступающих зачислены на бюджет в магистратуру в сфере управления МОН Украины

В Украине около 36 тыс. поступающих зачислены на бюджет на магистратуру в сфере управления Министерства образования и науки.

"Завершилось зачисление на бюджет на магистратуру на базе бакалавра в учреждения высшего образования в сфере управления Минобразования. Таких поступающих - 35 тыс. 837. Наибольшее количество поступающих-магистров в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко - 1 тыс. 472. В десятку лидеров среди университетов вошли учреждения таких городов как Киев, Харьков, Запорожье и Тернополь", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко зачислено 1 472 поступающих, в Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1 335, в Национальный университет "Львовская политехника" – 1 083, во Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1 038, в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 923, в Национальный авиационный университет – 918, в Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 881, в Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – 617, в Тернопольский национальный экономический университет – 563 и в Национальный университет "Запорожская политехника" – 559 поступающих.

В лидерах специальностей по количеству зачисленных на бюджет: среднее образование – 4 066 поступающих, компьютерные науки – 1 691, электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 1 266, филология – 1 151, строительство и гражданская инженерия – 1 045, компьютерная инженерия – 1 007, право – 1 006, агрономия – 930, экономика – 896 и автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии – 864 поступающих.