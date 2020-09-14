События

15:46 14.09.2020

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н снова в украинском небе

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Американские стратегические бомбардировщики В-52Н снова в украинском небе

В понедельник, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова в воздушном пространстве Украины, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - сообщается на странице Командования ВС ВСУ в соцсети Фейсбук.

Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ", - подчеркивают в Командовании ВС ВСУ.

Теги: #сша #истребители #вс_всу
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