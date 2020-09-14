Киев намерен запустить еще одну лабораторию для исследования тестов на COVID-19 – Кличко

Киев ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории для исследования тестов на коронавирус COVID-19, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Поскольку Киев постоянно увеличивает количество тестирований, нам нужны лабораторные мощности для исследования тестов. Чтобы оперативно получать их результаты и, соответственно, оперативно оказывать медицинскую помощь больным. Хочу сообщить, что город ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории. Это позволит несколько разгрузить работу лабораторий в коммунальных медучреждениях и лабораторного центра", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине: он составляет 217 тестов на 100 тыс. жителей.

Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лаборатном центре исследовано более 112,6тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. Методом ИФА - на выявление антител - сделали около 21тыс. тестов. Исследуют образцы также и в частных и государственных клиниках.

"В столице активно работают и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За прошедшую неделю бригады отобрали 6225 образцов. А всего с начала своей работы - более 67 тыс.", - добавил Кличко.