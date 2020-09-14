События

13:12 14.09.2020

Киев намерен запустить еще одну лабораторию для исследования тестов на COVID-19 – Кличко

1 мин читать
Киев намерен запустить еще одну лабораторию для исследования тестов на COVID-19 – Кличко

Киев ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории для исследования тестов на коронавирус COVID-19, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Поскольку Киев постоянно увеличивает количество тестирований, нам нужны лабораторные мощности для исследования тестов. Чтобы оперативно получать их результаты и, соответственно, оперативно оказывать медицинскую помощь больным. Хочу сообщить, что город ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории. Это позволит несколько разгрузить работу лабораторий в коммунальных медучреждениях и лабораторного центра", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине: он составляет 217 тестов на 100 тыс. жителей.

Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лаборатном центре исследовано более 112,6тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. Методом ИФА - на выявление антител - сделали около 21тыс. тестов. Исследуют образцы также и в частных и государственных клиниках.

"В столице активно работают и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За прошедшую неделю бригады отобрали 6225 образцов. А всего с начала своей работы - более 67 тыс.", - добавил Кличко.

Теги: #кличко #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 14.09.2020
Больше всего мобильных бригад по забору материалов для тестирования на COVID-19 работает в Харьковской и Львовской областях – НСЗУ

Больше всего мобильных бригад по забору материалов для тестирования на COVID-19 работает в Харьковской и Львовской областях – НСЗУ

12:37 14.09.2020
Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

12:31 14.09.2020
Национальные протоколы позволяют достаточно эффективно лечить COVID-19

Национальные протоколы позволяют достаточно эффективно лечить COVID-19

12:20 14.09.2020
В Киеве за сутки выявлены 168 случаев COVID-19, в том числе у 7 медиков - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 168 случаев COVID-19, в том числе у 7 медиков - Кличко

12:09 14.09.2020
В Израиле ослабят режим самоизоляции, если будут фиксировать менее 1 тыс. заражений COVID-19 в сутки

В Израиле ослабят режим самоизоляции, если будут фиксировать менее 1 тыс. заражений COVID-19 в сутки

12:01 14.09.2020
Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

11:36 14.09.2020
Радуцкий выступает за проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19

Радуцкий выступает за проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19

11:10 14.09.2020
Верещук против переноса выборов

Верещук против переноса выборов

10:41 14.09.2020
В ВСУ за сутки выявлены 24 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 24 новых случаев COVID-19

10:40 14.09.2020
Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на помощь при беременности и онкозаболеваниям

Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на помощь при беременности и онкозаболеваниям

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1% - глава Минфина Украины

ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - заявление

В Киеве за сутки выявлены 168 случаев COVID-19, в том числе у 7 медиков - Кличко

Количество больных COVID-19 выросло во всех областях, кроме Закарпатской

В Украине за сутки 2462 заболевших COVID-19, 650 выздоровели, 33 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1% - глава Минфина Украины

Нацбанк Беларуси продлил на месяц ограничения на доступ банков к ликвидности

Договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы – Тихановская

ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - заявление

Создание единого табачного оператора пополнит бюджет Украины на 15 млрд  грн  - мнение

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком" - правительство ФРГ

Чат-бот Харьковской городской диспетчерской службы 15-62 начал работать в тестовом режиме в телеграме - Кернес

В Украине в ближайшие дни будет сухая и теплая погода

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком" - правительство ФРГ

Количество больных COVID-19 выросло во всех областях, кроме Закарпатской

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА