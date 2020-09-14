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13:10 14.09.2020

Нацбанк Беларуси продлил на месяц ограничения на доступ банков к ликвидности

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Национальный банк Беларуси (НББ) продлил до 13 октября включительно мораторий на использование постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности.

"Регулирование ликвидности банковской системы в указанный период будет осуществляться в основном путем проведения аукционных операций", - говорится в сообщении НББ.

В Нацбанке утверждают, что ситуация с ликвидностью на межбанковском рынке постепенно стабилизируется. "В настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа - начала сентября", - говорится в сообщении.

Регулятор пояснил, что "этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте". Нацбанк также отметил, что на этом фоне он вновь стал покупателем на валютном рынке.

В целом НББ считает, что ситуация на рынке стабилизируется, а продление моратория на постоянно доступную ликвидность призвано закрепить положительные тенденции. "Решение о продлении срока приостановления постоянно доступных операций до окончания очередного периода выполнения резервных требований направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, НББ предпринимает усилия по стерилизации ликвидности в белорусских рублях с целью ограничения давления на валютный рынок. 24 августа регулятор объявил о приостановлении до 15 сентября действия постоянно доступных инструментов поддержки ликвидности банков (кредиты овернайт, официальная ставка 8,75%) и резко повысил (до уровня более 20%) ставки по остальным инструментам поддержки.

В результате в конце августа - начале сентября на финансовом рынке сложился жесткий дефицит ликвидности, который вызвал скачок ставок на рынке 1-дневных МБК до уровня 25%. Параллельно ряд банков, в том числе крупнейшие госбанки, приостановили потребительское кредитование и подняли ставки по коротким вкладам в белорусских рублях до уровня 15-20% годовых.

Видимо, эти шаги снизили спрос на ликвидность. Уже 9-10 сентября ставки на рынке 1-дневных МБК припали до 15% годовых, 11 сентября ставки снизились до 9,4% годовых.

В августе был отмечен резкий рост спроса на инвалюту со стороны физлиц и компаний, что привело к рекордному снижению золотовалютных резервов Белоруссии на $1,4 млрд (с учетом исполнения обязательств по валютному долгу на $351,7 млн). По экспертной оценке, валютные интервенции НББ для поддержки белорусского рубля в августе превысили $1 млрд.

Всплеск спроса на инвалюту вызван с продолжающимся в Беларуси поствыборным внутриполитическим кризисом. По оценке международного рейтингового агентства Moody's, политическая напряженность в республике обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к конвертации своих сбережений в доллары США. В то же время, по оценке агентства, белорусские банки в настоящий момент обладают значительным запасом ликвидности, а также могут рассчитывать на поддержку государства или зарубежных материнских банков.

Теги: #нацбанк #беларусь
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