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13:08 14.09.2020

Договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы – Тихановская

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Договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы – Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси  Светлана Тихановская выразила сожаление в связи с предстоящей встречей в Сочи глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", - говорится в заявлении Тихановской в Telegram.

Лукашенко утром прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, информировало госагентство БелТА. Там состоится встреча Лукашенко с Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".

Ожидается, что президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Теги: #беларусь
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