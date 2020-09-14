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12:59 14.09.2020

ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - заявление

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ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - заявление

Европейский Союз не признает проведение Россией выборов на оккупированном ею Крымском полуострове, говорится в заявлении спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано.

"13 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении спикера, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в понедельник.

Также в Брюсселе подчеркнули, что не признают лиц, избранных в ходе организованного Россией голосования.

"Любой, кто избран в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове, и претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей тех территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз остается непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в заявлении.

Литва не признает так называемые "региональные и местные выборы" в незаконно аннексированных Россией Крыму и Севастополе и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс.

"Вчера Россия провела так называемые "региональные и местные выборы" в незаконно аннексированных украинских Крыму и Севастополе. Политика ЕС о непризнании аннексии последовательна. Мы не признаем эти "выборы" и неизменно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", - написал Линкявичюс в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.

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Интерфакс-Украина
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