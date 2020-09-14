Создание Национального оператора на рынке табачных изделий приблизит Украину к современному экономическому преобразованию, а также, за счет выведения части оборота из тени пополнит бюджет Украины на 15 млрд грн, считает политолог Кирилл Сазонов.

Так за 2017-2019 год местные и государственный бюджеты потеряли из-за нелегального рынка табака порядка 30 млрд. грн, сообщалось ранее в СМИ.

«Серьезная сумма, которая существенно могла бы укрепить госказну. Так, эксперты оценивают пополнение бюджета до 15 млрд. за счет выведения части оборота из тени. Такие суммы совсем не помешают в кризис: можно и экономику поддержать и долг внешним кредиторам заплатить, и карантинные меры обеспечить в связи с возможной волной ковид-19,» - заверил Кирилл Сазонов.

«Для легального рынка такое решение Кабмина только в плюс. Потому что ставит всех в равные условия и уклоняться от налогов, играться с контрабандой станет сложно. Честная конкуренция — это всегда правильно. Но, конечно, далеко не всех она радует. Оптовики, да и розничные продавцы, ранее искусно обходившие налоговые препоны, естественно, сейчас поднимут крик. Да уже сейчас, те, кому «прищемили интерес» громко орут о легализации монополии, о том, что Антимонопольный комитет лишили ключевых функций, и пугают «табачной войной». А чем громче эти крики – тем больше денег в тени. Не секрет, что потери государства от схем на табачном рынке исчисляются миллиардами,» - отметил Сазонов.

Политолог отметил, что система отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничного торговца (Track&trace) работает во многих странах Европы. Например, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Швеция, а также Японии и Бразилии.

«Будем еще на шаг ближе к цивилизованному миру. Тем более, обязательства эти Украина взяла на себя еще пять лет назад, и вроде бы отклоняться от проевропейского курса никто не собирается. Согласитесь, что для страны гораздо выгодней государственно-частное партнерство, чем контрабандный схематоз и коррупция, которые отпугивают инвесторов. Немного жалко контрабандистов, но… совсем немного. Почти не жалко,» - подытожил Сазонов.

9 сентября Кабинет министров одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" с трехдневной доработкой. Согласно проекту распоряжения, Национальным оператором может быть юридическое лицо любойорганизационно-правовой формы и формы собственности, имеющее лицензию на оптовую торговлютабачными изделиями, которая соответствует критериям.