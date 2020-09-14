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12:49 14.09.2020

Больше всего мобильных бригад по забору материалов для тестирования на COVID-19 работает в Харьковской и Львовской областях – НСЗУ

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Больше всего мобильных бригад по забору материалов для тестирования на COVID-19 работает в Харьковской и Львовской областях – НСЗУ

Наибольшее количество мобильных бригад по забору материалов для тестирования на COVID-19 работает в Харьковской и Львовской областях.

Как сообщил врио главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский на брифинге в понедельник, в настоящее время в Харьковской области работает 100 мобильных бригад, во Львовской - 95, в Запорожской и Днепропетровской областях - по 93 бригады.

Всего в настоящее время НСЗУ законтрактовала 936 медицинских учреждений на предоставление услуг мобильными бригадами, из них около 600 медучреждений - это учреждения первичной медпомощи. В целом, в этих медучреждениях созданы 1592 мобильные бригады.

Всего НСЗУ выплатила этим заведениям за предоставление услуг мобильных бригад 148 млн грн. В частности, в августе мобильные бригады осуществили заборы материалов у пациентов для осуществления 205 тыс. тестирований методом ПЦР, что на 30% больше, чем в июле. В среднем одна мобильная бригада в августе осуществила 131 забор материала для тестирования.

При этом наиболее загруженными в августе были мобильные бригады Киевской области, где одну бригаду приходилось 365 тестирований, в Киеве (284 тестирование на бригаду), Ривненской (208), Тернопольской (203), Закарпатской (197) и Волынской (188) областей.

"Считаем, что медучреждениям в этих регионах следовало бы увеличить количество мобильных бригад. Это позволит обеспечить своевременность тестирование всех пациентов, которые в этом нуждаются, и вовремя начать их лечение в случае подтверждения диагноза COVID-19", - подчеркнул Виленский.

Теги: #нсзу #коронавирус
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