В Киеве за сутки выявлены 168 случаев COVID-19, в том числе у 7 медиков - Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили 168 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 7 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирус. Три человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 272 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 17 429. Такое уменьшение количества выявленных случаев медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Среди заболевших 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет, 7 девочек от одного до 17 лет и 8 мальчиков от одного до 14 лет.

В больницы попали 27 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 45 человек. Всего коронавирус преодолели 5 326 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлены в Днепровском – 48, Оболонском – 20, Соломенском районах – 16 случаев.