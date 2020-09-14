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12:20 14.09.2020

Чат-бот Харьковской городской диспетчерской службы 15-62 начал работать в тестовом режиме в телеграме - Кернес

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Чат-бот Харьковской городской диспетчерской службы 15-62 начал работать в тестовом режиме в телеграме - Кернес

В Харькове КП "Городской информационный центр" создало телеграм-чат-бот городской диспетчерской службы 15-62, он уже доступен в тестовом режиме, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Чат-бот позволяет без взаимодействия с оператором службы 15-62 получать информацию о плановых и аварийных работах, связанных с отключением холодной и горячей воды, отопления, внутреннего электроснабжения дома или лифта по вашим адресам", - написал Кернес в своем телеграм-канале.

Он пообещал, что функционал чат-бота будет расширяться.

Единая городская диспетчерская служба 15-62 была создана в Харькове в 2007 году. По информации пресс-службы горсовета, ежегодно сотрудники 15-62 принимают от жителей города более 1 млн заявок, которые потом передаются соответствующим коммунальным предприятиям.

Теги: #чат_бот #чат #кернес #харьков
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