Чат-бот Харьковской городской диспетчерской службы 15-62 начал работать в тестовом режиме в телеграме - Кернес

В Харькове КП "Городской информационный центр" создало телеграм-чат-бот городской диспетчерской службы 15-62, он уже доступен в тестовом режиме, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Чат-бот позволяет без взаимодействия с оператором службы 15-62 получать информацию о плановых и аварийных работах, связанных с отключением холодной и горячей воды, отопления, внутреннего электроснабжения дома или лифта по вашим адресам", - написал Кернес в своем телеграм-канале.

Он пообещал, что функционал чат-бота будет расширяться.

Единая городская диспетчерская служба 15-62 была создана в Харькове в 2007 году. По информации пресс-службы горсовета, ежегодно сотрудники 15-62 принимают от жителей города более 1 млн заявок, которые потом передаются соответствующим коммунальным предприятиям.