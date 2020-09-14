В Израиле ослабят режим самоизоляции, если будут фиксировать менее 1 тыс. заражений COVID-19 в сутки

Глава Минздрава Израиля Хези Леви заявил в понедельник, что руководство страны сможет рассмотреть вопрос об ослаблении ограничений, вводимых в связи с обострением кризиса с COVID-19, если ежедневное число заражений снизится примерно до 1 тыс. человек, пишет The Times of Israel.

"Если мы увидим снижение до 1 тыс. пациентов, а также правильное поведение общественности, тенденцию к снижению заболеваемости и в то же время стабилизацию в системе здравоохранения, это будет положительным знаком, чтобы рассмотреть возможности выхода из режима изоляции. В ближайшие дни мы сформулируем критерии", - заявил он.

"Нам бы хотелось, чтобы было около 500 случаев заражения в день, но очевидно, что сейчас этого не случится", - добавил Леви.

Правительство Израиля в воскресенье высказалось за введение в стране режима самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19.

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В течение этого периода почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.

В настоящий момент коронавирусом в Израиле заражены более 40 тыс. человек, а с начала пандемии в стране выявили 156,5 тыс. заразившихся COVID-19, из них 115,2 тыс. человек уже выздоровели. Скончались в Израиле более 1 тыс. человек с COVID-19.