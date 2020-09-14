Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком" - правительство ФРГ

Специалисты специальных лабораторий во Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком", заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Организация по запрещению химоружия ОЗХО приняла пробы господина Навального и на их основе сделала необходимые шаги с тем, чтобы они были проверены в сертифицированных ОЗХО лабораториях", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении Зайберта.

"Кроме этого федеральное правительство вместе с Францией и Швецией попросило европейских партнеров о независимой экспертизе немецких результатов проб господина Навального. Результаты проверки специальными лабораториями во Франции и Швеции подтверждают немецкие результаты", - заявил он.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

В среду, 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.