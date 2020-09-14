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11:36 14.09.2020

Радуцкий выступает за проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19

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Радуцкий выступает за проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19

Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с заболеваемостью коронавирусной болезньюCOVID-19, сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Я считаю, что выборы должны состояться, даже если у нас будет тотальная проблема с заболеваемостью COVID-19. Местные выборы надо проводить, а Министерство внутренних дел должно обеспечить соблюдение карантинных требований", - сказал Радуцкий журналистам у здания Верховной Рады в понедельник утром.

При этом депутат отметил, что это его личная позиция.

Теги: #коронавирус #радуцкий #выборы
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