В ВСУ за сутки выявлены 24 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 24 новых случая коронавирусной болезни, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" находится один военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 23 человека: 16 военнослужащих и чептыре работника ВСУ в Киевской области, два военнослужащих в Житомирской области и один - в Тернопольской. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 14 сентября в ВСУ коронавирусом болеют 665 человек. Выздоровели за время пандемии 1544 человека, летальных случаев - шесть.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 636 человек.