Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на помощь при беременности и онкозаболеваниям

Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на операции, перенесение которых несет риск здоровью и жизни человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"В постановлении Кабмина предусмотрены ограничения в "оранжевой" зоне относительно госпитализаций и плановых операций. Они не касаются предоставления помощи при беременности и родам, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенесение которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенесение которых не несет риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", - сказал он.