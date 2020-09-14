События

09:57 14.09.2020

Количество больных COVID-19 выросло во всех областях, кроме Закарпатской

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Количество больных COVID-19 выросло во всех областях, кроме Закарпатской

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и 23 областях Украины, кроме Закарпатской; в Тернопольской области установлен антирекорд, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в понедельник утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 (более 200) зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях и Киеве (168). При этом в 11 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от COVID-19, а в 10 - новые случаи смерти.

Количество болеющих в настоящее время превышает 10 тыс. в Киеве и Львовской области, более 5 тыс. – в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а менее 200 их только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 36 новых случаев заболевания COVID-19, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас в области болеет 1 512 человек (на 36 больше);

- в Волынской области 64 человека заболели и 13 выздоровели, сейчас болеют 1 849 (на 51 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 80 новых случаев заболевания, 1 случай смерти, случаев выздоровления нет, сейчас болеет 1 7779 человек (на 79 больше);

- в Донецкой области 6 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеют 1 128 (на 6 больше);

- в Житомирской области 98 человек заболели, 1 скончался, болеют 1 955 человек (на 97 больше за сутки);

- в Закарпатской области 50 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 61 - выздоровления, сейчас болеет 4 631 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Запорожской области 56 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеет 1 315 человек (на 56 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 142 новых случая заболевания и 16 - выздоровления, сейчас болеют 6 470 человек (на 126 больше);

- в Киеве 168 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 24 выздоровели, сейчас болеет 11 852 человека (на 141 больше за сутки);

- в Киевской области 112 человек заболели, 1 умер и 96 выздоровели, сейчас болеет 2 153 человека (на 15 больше);

- в Кировоградской области 5 человек заболели, 1 умер, выздоровевших нет, сейчас болеет 103 человека (на 4 больше за сутки);

- в Луганской области 14 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеет 300 человек (на 14 больше);

- во Львовской области подтверждены 143 новых случая заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 13 случаев выздоровления, сейчас болеют 11 323 человека (на 128 больше за сутки);

- в Николаевской области 98 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 4 случая выздоровления, сейчас болеет 1 310 человек (на 91 больше);

- в Одесской области 205 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеют 7 347 человек (на 205 больше за сутки);

- в Полтавской области 28 человек заболели, 1 скончался и 11 выздоровели, болеют 582 человека (на 16 больше);

- в Ривненской области 86 человек заболели, 1 скончался и 71 выздоровели, болеют 2 652 человека (на 14 больше);

- в Сумской области 101 человек заболел, 1 скончался и 1 выздоровел, болеют 1 437 человек (на 99 больше за сутки);

- в Тернопольской области 352 новых случая заболевания, 7 случаев смерти и 154 - выздоровления, сейчас болеют 4 980 человек (на 191 больше);

- в Харьковской области 269 новых случаев заболевания, 6 случаев смерти и 99 - выздоровления, сейчас болеют 8 716 человек (на 164 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 16 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеют 275 человек (на 16 больше);

- в Хмельницкой области 40 новых случаев заболевания, 1 случай смерти, сейчас болеют 2 172 человека (на 39 больше за сутки);

- в Черкасской области 84 человека заболели, 44 выздоровели, болеют 1 349 (на 40 больше);

- в Черновицкой области 135 человек заболели, 1 человек заболел и 43 выздоровели, болеют 4 754 человека (на 91 больше);

- в Черниговской области 74 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас болеют 2 099 человек (на 74 больше).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, выявлено 2 462 новых случаев заболевания COVID-19, 33 ранее заболевших умерли, 650 выздоровели. Сейчас в Украине коронавирусной инфекцией болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
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