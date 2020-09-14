Число инфицированных СOVID-19 в мире приблизилось к 29 млн, число жертв превысило 923 тыс

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 мск понедельника достигло 28 млн 996 тыс. 407 человек, увеличившись за сутки на 237 тыс. 368, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 923 тыс. 883 против 920 тыс. 231 сутками ранее, излечились 19,5 млн.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии.

В Соединенных Штатах на 8:00 (по киевскому времени) понедельника суммарно выявлено 6 млн 519 тыс. 979 инфицированных, скончались 194 тыс. 079 человек, выздоровели более 2,45 млн.

В Индии на утро четверга зафиксировано 4 млн 846 тыс. 427 инфицированных, скончались 79 тыс. 722 человека, поправились более 3,7 млн.

В Бразилии число заболевших достигло 4 млн 330 тыс. 455 при 131 тыс. 625 летальных исходах и 3,72 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 119,1. В США на 1 млн населения скончались 599 человек, Бразилии - 619, Индии - 58.