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08:26 14.09.2020

Южная Корея надеется на возобновление работы межкорейского офиса связи в ближайшее время

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Южная Корея надеется на возобновление работы межкорейского офиса связи в ближайшее время

Министерство по делам объединения двух Корей выступило с призывом к скорейшему возобновлению работы межкорейского отделения связи в Кэсоне.

"Мы считаем очень прискорбным, что две Кореи не имеют даже основного канала связи и что эта ситуация затянулась, поскольку деятельность межкорейского отделения связи была приостановлена", - заявил на регулярном брифинге представитель министерства Е Сон Ки.

"Правительство (Южной Кореи - ИФ) надеется, что межкорейское отделение связи возобновит свою работу и канал связи между двумя Кореями будет восстановлен как можно скорее", - добавил он.

Отношения между двумя Кореями за последние месяцы значительно ухудшились. В июне власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А после стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Совместное отделение связи открылось в приграничном городе Кэсон в сентябре 2018 года после соглашения, заключенного президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в апреле того же года.

Теги: #южкорея #офис #кндр #кэсон
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