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07:25 14.09.2020

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций отмечены вблизи Песок и Авдеевки.

В сводке подчеркивается, что в ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. "Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали украинские военные.

Теги: #оос #сводка
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