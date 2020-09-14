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06:42 14.09.2020

Трамп: избирателям на нынешних выборах предстоит определиться с будущим США

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Трамп: избирателям на нынешних выборах предстоит определиться с будущим США

На предстоящих в ноябре президентских выборах избирателям предстоит избрать не только главу государства, но и определиться с будущим Соединенных Штатов, считает президент США Дональд Трамп.

"Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Никогда раньше не приходилось делать выбор между двумя партиями, двумя видениями, двумя философиями, двумя программами на будущее", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в городе Хендерсоне штата Невада.

Критикуя своего соперника от Демократической партии Джо Байдена, Трамп сказал, что тот, будучи на постах министра обороны, госсекретаря, "все 47 лет продавал Америку, и все, что ни делал, было неверным".

Себе в заслугу он поставил то, что за четыре года у власти он "вернул рабочие места в Америку, обезопасил границы, усилил армию, построил такие отношения с Китаем, какие не строил ни один президент".

"Если победит Байден - победит Китай, если победит Байден - победят анархисты, те, кто устраивает погромы... Посмотрите, что происходит!", - сказал Трамп.

Он обвинил Байдена, которого постоянно называет "сонным Джо" в пренебрежительном отношении к полиции и силам правопорядка.

Теги: #сша #трамп #выборы #будущее
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