На Буковине лабораторно подтвердили 135 новых случаев инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 135 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 43 ранее заболевших, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Буковина снова в списке областей, которые не готовы к ослаблению карантина. Всего в Украине 19 таких регионов, следовательно коронавирус активно нас атакует. Должны противостоять, защищать себя масками, антисептиками, соблюдать социальной дистанции", – написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Глава ОГА уточнил, что больше всего больных COVID-19 в Черновцах - 1929 человек. Далее Кицманщина, где подтвержден 591 больной, в Новоселицком районе - 373.

Всего с начала карантина на Буковине 12242 лабораторно подтвержденных случая заражения.