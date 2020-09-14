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00:29 14.09.2020

Ермак надеется, что уже на ближайшем заседании ТКГ будет обсуждаться дата взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе

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Ермак надеется, что уже на ближайшем заседании ТКГ будет обсуждаться дата взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы на предстоящей неделе будет обсуждаться конкретная дата взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе.

"Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, а ближайшие заседания состоятся уже на следующей неделе, будет рассматриваться этот вопрос, и, мы надеемся, будут уже обсуждаться конкретные даты взаимного обмена пленными", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в воскресенье.

Ермак указал, что на сегодняшний день с обеих сторон есть "где-то около 100 человек с каждой".

Теги: #дата #ткг #обмен_пленными
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