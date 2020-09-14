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00:22 14.09.2020

Украинская сторона в Берлине не брала никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

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Украинская сторона в Берлине не брала никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона на встрече советников глав государств "Нормандской четверки" 11 сентября в Берлине не брала на себя никаких обязательств по пересмотру постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине на 25 октября.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Украина".

Ермак отметил, что украинская делегация только проинформировала коллег на встрече, что депутатом от "Слуги народа" было зарегистрировано еще 28 июля постановление об изменениях. "Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - указал он.

Как сообщалось, 19 августа глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

Ранее в СМИ распространилась копия российского документа, который российская сторона представила во время переговоров в рамках ТКГ. В проекте итогового документа предстоящей встречи советников Нормандской четверки Россия изложила свои требования к украинской стороне, в частности, отменить постановление Верховной Рады, не позволяющее проводить местные выборы на оккупированных территориях.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Теги: #обязательства #выборы #нормандская_четверка
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