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23:28 13.09.2020

S&P изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по суверенным рейтингам Беларуси

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S&P изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по суверенным рейтингам Беларуси

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по суверенным рейтингам Беларуси в связи с повышением рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Беларуси подтверждены на уровне "B/B".

"Прогноз "негативный" отражает растущие риски для банковской системы Беларуси (основная часть которой находится под контролем государства), о чем свидетельствует конвертация резидентами сбережений в иностранную валюту и частичное изъятие депозитов, темпы которого повысились в течение августа после спорных президентских выборов", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официальным источникам, действующий президент Александр Лукашенко победил на выборах с большим перевесом, набрав более 80% голосов, в то время как основной кандидат от оппозиции, Светлана Тихановская, набрала 10%. Однако в ходе выборов были зафиксированы нарушения процедур, и страны ЕС не признали итоги выборов", - отмечается в сообщении S&P.

"Впоследствии по всей стране прошли массовые протестные акции: в Минске насчитывалось несколько сотен тысяч протестующих, что значительно для страны с численностью населения 9,5 млн человек", - говорится в пресс-релизе.

"Участники протестов периодически сталкивались с жесткой ответной реакцией силовых структур, что подверглось осуждению со стороны мирового сообщества. Страны ЕС анонсировали введение санкций в отношении ряда лиц, которых они считают ответственными за нарушения в ходе выборов и последующее применение насилия в отношении протестующих", - отмечают в S&P.

Эксперты агентства считают, что период политической неопределенности в стране после спорных президентских выборов может затянуться. Это, вероятно, негативно повлияет на экономический рост Беларуси и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12-18 месяцев, что окажет давление на суверенные рейтинги.

"Мы можем снизить рейтинги Беларуси, если у правительства страны не будет доступа к международным рынкам капитала, в то время как дополнительных средств в форме двусторонних кредитов (в частности, предоставляемых Россией и Китаем) будет недостаточно для обслуживания долговых обязательств с наступающими сроками погашения. Кроме того, мы можем понизить рейтинги, если отток депозитов резидентов и конвертация средств в иностранную валюту останутся существенными, что истощит валютные резервы Центрального банка на фоне рисков, связанных с финансовой стабильностью и условными обязательствами", - отмечают эксперты S&P.

С начала августа совокупные резервы Беларуси сократились на $1,4 млрд, до уровня, при котором они эквиваленты 2,6 месяцам импорта, говорится в пресс-релизе.

"Мы можем пересмотреть прогноз рейтингов Беларуси на "стабильный" в случае снижения политической неопределенности, которое способствовало бы укреплению экономических и бюджетных показателей страны, а также повышению стабильности финансового сектора", - отмечается в сообщении S&P.

Теги: #рейтинги #беларусь
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