От коронавируса умер главный педиатр Львова Остальский

Во Львове умер главный педиатр города Богдан Остальский, который проходил лечение от коронавируса, сообщил пресс-служба Львовского горсовета.

"После длительного лечения от коронавируса, умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", – говорится в сообщении на сайте горсовета в воскресенье вечером.

Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.