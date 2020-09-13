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18:32 13.09.2020

На Донбассе с полуночи был один обстрел со стороны российских наемников

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На Донбассе с полуночи был один обстрел со стороны российских наемников

Российские наемники один раз нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе с полуночи по состоянию на 17:30 воскресенья, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"13 сентября на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Украинские защитники соблюдают договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, в полном объеме. В то же время наши военные не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подчеркивают в штабе ООС.

В то же время, спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных сил ликвидировали в воскресенье очаг возгорания сухой травы в районе населенного пункта Марьинка. Продолжается локализация пожара вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 18 домов, на 27 объектах работы еще продолжаются.

Также саперы ГСЧС разминировали почти 5 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 70 найденных взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ордло
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