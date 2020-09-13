Автопробег в рамках ХарьковПрайда закончился без инцидентов – полиция

Автопробег, организованный в воскресенье общественной организацией "Харьковское женское объединение "Сфера" в рамках ХарьковПрайда, а также альтернативные акции, проводившиеся Правым сектором, Спортивным корпусом и общественной организацией "Традиции и порядок", прошли без происшествий.

"Грубых нарушений общественного порядка во время мероприятий не зафиксировано", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в автопробеге приняли участие 70 человек на 22 автомобилях. В общей сложности в массовых акциях участвовали около 100 человек. В центральной части города публичный порядок и безопасность обеспечивали 120 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.