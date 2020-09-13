Критически высокая температура и сломан палец: адвокат белорусского политзаключенного Шклярова рассказал о его состоянии

Уже почти неделю у известного белорусского политзаключенного Виталия Шклярова, который находится в минском СИЗО, держится высокая температура. Однако его не только не госпитализировали, но и отказывают в обследовании. Об этом рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский.

"8 сентября Виталию Шклярову внезапно стало плохо. У него появился кашель, озноб и жар. Врач осмотрел его только через три дня. Несмотря на его просьбы, в госпитализации ему было отказано, и был предписан постельный режим. Также Виталию было отказано в проведении теста на COVID-19 и флюорографии. Только после того, как состояние Виталия стало критичным - ему дали Ибупрофен. Отмечу, что ему отказываются делать любые обследования, хотя на территории СИЗО есть республиканская больница, которая оборудована всем необходимым", - заявил Гашинский.

Он также рассказал, что у Шклярова сломан палец.

"Не могу сказать, как это произошло, поскольку Виталий был очень испуган, а на вопрос о переломе пальца он терялся, и говорил, что расскажет потом. Отмечу, что руководство СИЗО знает о том, что у Шклярова перелом, но не делает ровным счетом, ничего", - добавил Гашинский.

Он также заявил, что Шкляров не исключает возможности своего заражения COVID-19. Произошло это, по мнению политзаключенного от сокамерников, которые постоянно менялись.

"Виталий рассказывал, что у него постоянно сменяются сокамерники. По его словам, это, в том числе, наркоманы, насильники, убийцы. Какое-то время у него было в камере три курящих сокамерника, хотя все прекрасно знали, что он не курит", - добавил адвокат.

Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политконсультанта Виталия Шклярова. Им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко. СМИ называют Шклярова одним из самых опасных политических деятелей для режима Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он женат на сотруднице дипкорпуса Государственного департамента и является гражданином США и Беларуси.

В ходе Специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган, от имени страны, призвал белорусские власти освободить Виталия Шклярова. С таким же заявлением позже выступил госсекретарь США Майк Помпео. Позже Шкляров из СИЗО передал еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.