Около 250 человек задержаны на воскресной акции оппозиции в Минске - МВД Беларуси

Около 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Беларуси.

"В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По оценке МВД Беларуси, общее число протестующих в республике не превышает 3 тыс. человек.

"Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - заявили в МВД. "Граждане и гости нашей страны предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков", - добавили в ведомстве.

Между тем, по оценке очевидцев, в Минске, на проспекте Независимости, собрались около 100 тыс. участников акции протеста.