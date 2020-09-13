События

16:22 13.09.2020

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболел 31 человек, 17 выздоровели

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В ВСУ за сутки на COVID-19 заболел 31 человек, 17 выздоровели

31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 был зафиксирован за сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ), болеют 650 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 7 человек: "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинской клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Белоцерковский военный госпиталь - 1 военнослужащий", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

24 заболевших лечится дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 10 военнослужащих и 4 сотрудника ВС Украины, Львовская область - 6 военнослужащих и 1 сотрудник ВС Украины, Одесская, Винницкая и Днепропетровская области - по 1 военнослужащему", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс 535 человек, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 1 тыс. 518 выздоровевших и 636 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 72 человека, а количество болеющих увеличилось на 14. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 687 человек, у 158 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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