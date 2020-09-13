События

15:22 13.09.2020

Правозащитники располагают данными о 18 задержанных на несанкционированной акции в Минске, число протестующих растет

1 мин читать
Правозащитники располагают данными о 18 задержанных на несанкционированной акции в Минске, число протестующих растет

18 человек задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста в воскресенье. Таковы данные незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна"

"На данный момент в центр поступила информация о 18 задержанных", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" правозащитники.

Ранее в минской милиции сообщили о 10 задержанных, наблюдатели заявляли о цифре в 50 человек.

При этом задержания продолжаются, в настоящий момент сотрудники силовых структур задерживают сторонников оппозиции, укрывшихся в торговом центре "Галерея", где собралась одна из самых многочисленных групп.

Те участники акции протеста, кто избежал задержания, движутся в центр со стороны Немиги, а также улице Танка, Троицкому предместью и мосту через Свислочь.

Еще несколько десятков человек задержаны на улице Мельникайте, где сконцентрировались три колонны протестующих.

Наблюдатели сообщают, что число участников протеста растет и, по некоторым оценкам, насчитывает уже порядка 10 тыс. человек.

В центре Минска ограничена работа метро. Некоторые станции метро закрыты.

Теги: #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 13.09.2020
Мобильный интернет ограничивают в Минске на фоне акции протеста

Мобильный интернет ограничивают в Минске на фоне акции протеста

14:57 13.09.2020
Милиция Минска подтверждает задержание нескольких человек перед несанкционированной акцией оппозиции

Милиция Минска подтверждает задержание нескольких человек перед несанкционированной акцией оппозиции

12:29 13.09.2020
В Минске МВД усиливает наряды в связи с протестами

В Минске МВД усиливает наряды в связи с протестами

12:29 13.09.2020
В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

11:58 13.09.2020
Более ста человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в субботу

Более ста человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в субботу

10:26 13.09.2020
Белорусско-украинско граница находится под усиленной охраной

Белорусско-украинско граница находится под усиленной охраной

16:37 12.09.2020
Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

14:00 12.09.2020
Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

13:07 12.09.2020
История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

10:25 12.09.2020
Белорусская милиция сообщила о задержании накануне более 30 участников протестных акций

Белорусская милиция сообщила о задержании накануне более 30 участников протестных акций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще у 310 киевлян выявили коронавирус за сутки, более полусотни госпитализировали – Кличко

В Украине за сутки 2 476 заболевших Covid-19, 547 выздоровели, 30 умерли

В Ровно задержан мужчина, пытавшийся по заданию представителей ФСБ РФ подорвать объект критической инфраструктуры

Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачем, проводится экспертиза пленок – генпрокурор

В Киеве за сутки выявили коронавирус у 428 человек, всего в столице почти 17 тыс инфицированных

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество больных Covid-19 за сутки увеличилось по всей Украине

В Черкасской области у пилота-контрабандиста изъят самолет

Тепло и сухо будет в Украине в начале недели

Еще у 310 киевлян выявили коронавирус за сутки, более полусотни госпитализировали – Кличко

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,7 млн, число жертв - 920 тыс. - университет Хопкинса

В Украине за сутки 2 476 заболевших Covid-19, 547 выздоровели, 30 умерли

На Донбассе сохраняется режим тишины – утренняя сводка ООС

В Китае за сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

В Южноукраинске тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов

Фильм "Земля кочевников" стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА