Правозащитники располагают данными о 18 задержанных на несанкционированной акции в Минске, число протестующих растет

18 человек задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста в воскресенье. Таковы данные незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна"

"На данный момент в центр поступила информация о 18 задержанных", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" правозащитники.

Ранее в минской милиции сообщили о 10 задержанных, наблюдатели заявляли о цифре в 50 человек.

При этом задержания продолжаются, в настоящий момент сотрудники силовых структур задерживают сторонников оппозиции, укрывшихся в торговом центре "Галерея", где собралась одна из самых многочисленных групп.

Те участники акции протеста, кто избежал задержания, движутся в центр со стороны Немиги, а также улице Танка, Троицкому предместью и мосту через Свислочь.

Еще несколько десятков человек задержаны на улице Мельникайте, где сконцентрировались три колонны протестующих.

Наблюдатели сообщают, что число участников протеста растет и, по некоторым оценкам, насчитывает уже порядка 10 тыс. человек.

В центре Минска ограничена работа метро. Некоторые станции метро закрыты.