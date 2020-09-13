События

14:57 13.09.2020

Милиция Минска подтверждает задержание нескольких человек перед несанкционированной акцией оппозиции

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Милиция Минска подтверждает задержание нескольких человек перед несанкционированной акцией оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в воскресенье нескольких участников несанкционированной акции протеста в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома

"Несколько человек задержаны в рамках административного процесса за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - заявила официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич агентству "Интерфакс-Запад".

Она добавила, что "их доставят в отделения милиции для разбирательства".

Ранее очевидцы сообщили "Интерфаксу" о задержании трех мужчин на улице Маяковского. Они направлялись в сторону площади Независимости, несли национальные белорусские бело-красно-белые флаги (символика используется оппозицией). Возле них остановился проезжавший мимо черный микроавтобус без номеров, оттуда вышли несколько человек в балаклавах и черном камуфляже, отняли у сторонников оппозиции флаги и отвели их в микроавтобус.

В преддверии масштабной несанкционированной акции оппозиционно настроенных граждан, которая ожидается в воскресенье, в Минске усилены меры безопасности.

Теги: #протест #минск #беларусь
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