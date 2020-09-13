Количество больных Covid-19 за сутки увеличилось по всей Украине

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех 24 областях Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 (более 200) зафиксировано в Киеве и Тернопольской области, а выздоровления – в Харьковской (132). При этом в пяти из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в девяти - новые случаи смерти.

Количество болеющих в настоящее время превышает 10 тысяч в г.Киеве и Львовской области, более 5 тысяч – также в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а меньше 100 их только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 52 новых случая заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 28 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 476 человек (на 22 больше);

- в Волынской области 65 человек заболели, 2 умерли и 7 выздоровели, сейчас болеют 1 798 (на 56 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 86 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 48 - выздоровления, сейчас болеет 1 700 человек (на 37 больше);

- в Донецкой области 69 человек заболели и 1 умер, болеют 1 122 (на 68 больше);

- в Житомирской области 98 человек заболели, болеют 1 858;

- в Закарпатской области 93 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 7 - выздоровления, сейчас болеет 4 645 человек (на 85 больше за сутки);

- в Запорожской области 105 человек заболели и 1 умер, болеет 1 259 человек (на 104 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 132 новых случая заболевания, 4 случая смерти и 27 - выздоровления, сейчас болеют 6 344 человека (на 101 больше);

- в Киеве 310 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 14 выздоровели, сейчас болеет 11 711 человек (на 293 больше за сутки);

- в Киевской области 99 человек заболели, 1 умер и 66 выздоровели, сейчас болеет 2 138 человек (на 32 больше);

- в Кировоградской области 12 человек заболели, 1 умер и 6 выздоровели, сейчас болеет 99 (на 5 больше за сутки);

- в Луганской области 24 человека заболели и 3 выздоровели, болеет 286 (на 21 больше);

- во Львовской области подтверждено 140 новых случаев заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 6 случаев выздоровления, сейчас болеют 11 195 человек (на 130 больше за сутки);

- в Николаевской области 24 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеет 1 219 человек (на 23 больше);

- в Одесской области 100 человек заболели, болеют 7 142;

- в Полтавской области 34 человека заболели и 2 выздоровели, болеют 566 (на 32 больше);

- в Ровенской области 100 человек заболели и 69 выздоровели, болеют 2 638 (на 31 больше);

- в Сумской области 78 человек заболели и 2 выздоровели, болеют 1 338 (на 76 больше);

- в Тернопольской области 225 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 32 - выздоровления, сейчас болеют 4 789 человек (на 191 больше);

- в Харьковской области 180 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 132 - выздоровления, сейчас болеют 8 552 человека (на 45 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 32 человека заболели, 1 умер и 2 выздоровели, болеют 259 (на 29 больше);

- в Хмельницкой области 118 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 10 - выздоровления, сейчас болеют 2 133 человека (на 106 больше за сутки);

- в Черкасской области 111 человек заболели, 1 умер и 1 выздоровел, болеют 1 309 (на 109 больше);

- в Черновицкой области 129 человек заболели и 84 выздоровели, болеют 4 663 (на 45 больше);

- в Черниговской области 60 новых случаев заболевания, сейчас болеют 2 025 человек).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, выявлено 2 476 новых случаев инфицирования коронавирусом. 30 человека из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 547 выздоровели. Сейчас болеет 82 264 человека, что на 1 899 больше, чем днем ранее.