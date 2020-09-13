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11:21 13.09.2020

Тепло и сухо будет в Украине в начале недели

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Тепло и сухо будет в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 14 сентября, синоптическая ситуация не изменится: погоду в Украине по-прежнему будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°, на востоке страны 6-11°; днем 22-27°, в южной части и Закарпатье 25-30°, на северо-востоке и в Карпатах около 20°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 сентября самая высокая температура днем была 30,8 в 1903г., самая низкая ночью 2,2 в 1889г.

15 сентября в Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-19°; днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье 25-30°.

В Киеве во вторник тоже без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

13 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #прогноз
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