Еще у 310 киевлян выявили коронавирус за сутки, более полусотни госпитализировали – Кличко

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 310 человек, сообщил в воскресенье утром мэр города Виталий Кличко.

"Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его информации, на сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди заболевших: - 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. И 15 девочек от одного года до 16. - 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. И 11 мальчиков от 2 до 16 лет. Заболели, в частности, 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5 281 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70. В Дарницком - 54. А в Днепровском районе - 36 случаев", - добавил Кличко.