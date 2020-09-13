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09:48 13.09.2020

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,7 млн, число жертв - 920 тыс. - университет Хопкинса

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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,7 млн, число жертв - 920 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 воскресенья достигло 28 млн 759 тыс. 036 человек, увеличившись за сутки на 277 тыс. 623, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 920 тыс. 231 против 915 тыс. 356 сутками ранее, излечились 19,4 млн.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии.

В Соединенных Штатах на 08:00 воскресения суммарно выявлено 6 млн 485 тыс. 214 инфицированных, скончались 193 тыс. 693 человека, выздоровели более 2,4 млн.

В Индии на утро четверга зафиксировано 4 млн 754 тыс. 356 инфицированных, скончались 78 тыс. 586 человек, поправились более 3,7 млн.

В Бразилии число заболевших достигло 4 млн 315 тыс.687 при 131 тыс. 210 летальных исходах и 3,7 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 118,6. В США на 1 млн населения скончались 598 человек, Бразилии - 617, Индии - 57.

Теги: #коронавирус #мир
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