В Украине за сутки 2 476 заболевших Covid-19, 547 выздоровели, 30 умерли

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 476 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 547 человек, 30 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 12 сентября, сообщалось о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября – о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки, 9 сентября было выявлено 2 551 инфицированный.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 154 335 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 178 человек, выздоровели - 68 893 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 82 264 человека, что на 1 899 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Тернопольской (225), Харьковской (180), , Львовской (140) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 379 подозрений на заболевание COVID-19.