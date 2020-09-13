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08:09 13.09.2020

На Донбассе сохраняется режим тишины – утренняя сводка ООС

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На Донбассе сохраняется режим тишины – утренняя сводка ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, остается стабильной и полностью контролируется украинскими военнослужащими, заявляют в пресс-центре операции Объединенных сил.

      "За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина… С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 8.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

      Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

      "Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи", - говорится в сводке.

      Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Теги: #оос #сводка #донбасс
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