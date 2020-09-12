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22:01 12.09.2020

Фильм "Земля кочевников" стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

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Фильм "Земля кочевников" стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Земля Кочевников" режиссера Хлоя Джао.

Церемония награждения проходит на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 18 картин, среди которых "Дорогие товарищи" (режиссер Андрей Кончаловксий), "Мир грядущий" (режиссер Мона Фастволд Лерче), "Сестры Малакузо" (режиссер Эмма Данте), "Новый порядок" (режиссер Мишель Франко), "Любовники" (режиссер Николь Гарсия), "Фрагменты женщины" (режиссер Корнел Мундруцо) и другие.

Главная роль в картине "Земля кочевников" досталась обладательнице двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд. Ее героиня отправляется в путешествие по западу Америки на своем фургоне после того, как в родном городе произошел экономический кризис.

Обладателем "Серебряного льва" смотра за лучшую режиссуру стал Киеси Куросава за картину "Жена шпиона".

Гран-при жюри был отмечен фильм "Новый порядок" режиссера Мишеля Франко.

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Ванессе Кирби сыгравшей в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо.

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик", режиссером которого он является.

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Рухан Замани за роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди.

Из-за пандемии коронавируса все гости церемонии старейшего киносмотра находились в зале в масках и сидели с соблюдением социальной дистанции, из-за которой зал был наполовину пуст.

77-й Венецианский кинофестиваль проходил с 2 по 12 сентября.

Теги: #кинофестиваль #венеціанський_кінофестиваль
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