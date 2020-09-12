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19:42 12.09.2020

В Молдове 531 новый случай коронавируса за сутки, три пациента скончались

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В Молдове 531 новый случай коронавируса за сутки, три пациента скончались

      В Молдове в субботу зарегистрирован 531 новый случай заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

      "За минувшие сутки был зарегистрирован 531 новый случай заражения коронавирусом. Сегодня были обработаны 2626 тестов, в том числе 2373 первичных тестов. В результате выяснилось, что 531 результат оказался положительным. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 42 714", - отмечается в сообщении.

      Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдове были выписаны еще 480 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 30 918 человек.

      Также сообщается о смерти еще трех пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове составляет 1117 человек.

С начала августа ситуация с COVID-19 в Молдове начала ухудшаться, количество случаев заражения ежедневно растет. Если в мае-июле регистрировалось по 200-300 новых случаев COVID-19 в день, то со второй половины августа регистрируется по 450-600 случаев в день.

Теги: #молдова #коронавирус
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